¿Quién Era El Cometa Show, Comediante Regio que Murió? Así Despiden al Hijo del "Chis Chas"

Murió Jesús Alberto González. Así lo dieron a conocer compañeros del gremio, muchos con quienes compartió escenarios y la pantalla, pues se trataba de un comediante que contaba con gran fama, sobre todo al norte del país. Conoce aquí quién era El Cometa Show.

Como te dimos a conocer, el gremio lamentó el fallecimiento del famoso cómico. Entre las personas que confirmaron el deceso son Mike Salazar, quien despidió a su amigo con un conmovedor mensaje y lo recordó como alguien auténtico y alegre.

¿Quién fue Jesús Alberto González, El Cometa Show?

Jesús Alberto González nació en Monterrey, Nuevo León, e inició y desarrolló su carrera como comediante en la región norte el país, donde fue mejor conocido bajo el nombre artístico de El Cometa Show.

Además de participar en programas de televisión —mayormente local— tuvo gran presencia en espectáculos nocturnos en bares, foros y festivales de stand-up en la región.

Jesús Alberto era hijo del también famoso comediante Jesús González, "Chas Chas", quien incursionó en teatro y el cine, donde compartió créditos con Piporro, Chelelo, la India María y más.

El Cometa Show no solo llevaba en la sangre el humor, pues descendía de una familia de empresarios textiles que se encontraban entre los más importantes de la zona en el siglo XX.

El estilo de su comedia destacaba por uso de lenguaje coloquial y regionalismos norteños, los cuales cual conectaba lo mismo con personas mayores que con jóvenes.

Colegas despiden a El Cometa Show

La casa de Óscar Burgos, un lugar donde solía presentarse junto con toda la escena de la comedia regia, envió sus condolencias a su familia y amigos cercanos.

Gracias, Jesús Aberto Gonzáles Galván por las risas.

Por su parte, el comediante Mike Salazar, recordó a su amigo como alguien auténtico y alegre.

Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre.

Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz mi amigo cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuelta alto como el cometa que fuiste, publicó en su cuenta de Instagram.

El Unicornio Azul Monterrey, restaurante donde se presentan diversos humoristas, también externó sus condolencias a la familia por esta sentida pérdida.

En El unicornio azul sentimos profundamente la pérdida de nuestro querido amigo y comediante Jesús Alberto González Galván (el cometa).

