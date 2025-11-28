Sheinbaum Revela Quién Suple a Juan Ramón de la Fuente, en la SRE, durante su Ausencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó hoy, 28 de noviembre de 2025, que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica.

Mediante redes sociales, la presidenta Sheinbaum indicó que, después de las semanas requeridas para su recuperación, Juan Ramón de la Fuente regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.

Indicó que por esta razón, Roberto Velasco Álvarez, quien se desempeña como subsecretario para América del Norte, estará al frente de la SRE, durante el tiempo que convalece De la Fuente.

Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.



¿Quién es Juan Ramón de la Fuente Ramírez?

Juan Ramón de la Fuente Ramírez nació en la Ciudad de México, en el año de 1951, y tiene una gran trayectoria a nivel académico, político y profesional en el sector salud.

Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM.

Es maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota.

Realizó una residencia en Psiquiatría en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota. Llegó a la Jefatura de Residentes en este lugar.

Tuvo varios cargos en la UNAM, entre ellos, el de rector de la Máxima Casa de Estudios de 1999 a 2007.

A nivel de la administración pública, De la Fuente Ramírez ha destacado en distintos ámbitos, no solo en su área de especialidad.

Fue secretario de Salud federal, entre 1994 y 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Fue representante permanente de México ante las Naciones Unidas, de 2019 a 2023.

Ha sido consultor de la OMS, miembro del Consejo de la UNESCO y otros cargos vinculados a la ONU.

Fue nombrado canciller en junio de 2024, para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

