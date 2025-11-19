¿Quiénes Tendrán Puente por Black Friday en México? Fecha del Día de Descanso Extra en Noviembre

No sólo el mega puente por el Buen Fin, en noviembre habrá un día de descanso extra que coincide con el Black Friday 2025, y en N+ te decimos quiénes lo disfrutarán y en qué fecha cae.

Si bien, estudiantes y docentes de educación básica tuvieron un fin de semana largo que abarcó del 14 al 17 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo sólo contempló un día de asueto por festivo para los empleados el lunes de esta semana.

Tanto el Buen Fin como Black Friday, son iniciativas que buscan impulsar la economía a través de promociones y descuentos en distintos productos y servicios, dando por inaugurada la época de compras decembrinas.

El Buen Fin también coincidió con la entrega de la primera parte del aguinaldo para múltiples trabajadores y pensionados del ISSSTE e IMSS.

Video: Comerciantes Perciben Bajas Ventas Durante el Buen Fin en el Centro Histórico de Zacatecas

¿Quiénes tendrán puente de Black Friday en México y Cuándo Será?

Este 2025, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, fecha que coincide con la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) calendarizada por la Secretaría de Educación Pública para este mes, en la que participan directivos y docentes de todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica.

De hecho, el calendario de 185 días de la SEP contempla ocho sesiones de Consejos Técnicos Escolares para este ciclo escolar 2025-2026.

Por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día extra de descanso en noviembre, es decir que no deberán asistir a clases el viernes 28 de noviembre.

Se trata del último día de asueto que habrá este año antes de las vacaciones de invierno SEP 2025, que este año iniciarán el 22 de diciembre y concluirán el próximo 6 de enero de 2026.

Video: Llegan los Artículos Navideños al Centro Histórico en el Último Día del Buen Fin

¿Cuál será el primer puente de 2026?

En enero no habrá ningún día de asueto contemplado por el calendario escolar del ciclo 2025-2026, sin embargo sí se llevará a cabo la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes gozarán de un puente el viernes 30 de enero.

Será hasta febrero cuando los estudiantes y docentes tengan el primer puente de 2026 contemplado por el Calendario de la SEP, específicamente el día 2 de febrero, por el Aniversario del Día de la Constitución.

