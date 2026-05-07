Refinería Olmeca de Dos Bocas Registra Emanación de Vapor; Pemex Descarta Incendio
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La petrolera estatal detalló que no se presentó un incendio ni se reportaron afectaciones al personal, a la población o a las instalaciones
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La Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, registró este jueves 7 de mayo de 2026 una emanación de vapor en un tanque de almacenamiento, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
Vía la red social X, la petrolera estatal detalló que no se presentó un incendio ni se reportaron afectaciones al personal, a la población o a las instalaciones.
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Por lo anterior, la refinería continúa su operación con normalidad. "Pemex informa que se registró una emanación de vapor en un tanque de almacenamiento", señaló en la tarjeta informativa.
#Pemex informa que se registró una emanación de vapor en un tanque de almacenamiento de la Refinería Olmeca.— Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 7, 2026
No se presentó incendio ni se reportaron afectaciones al personal, a la población o a las instalaciones.
La refinería opera con normalidad.
¿Qué es una emanación de vapor y qué la provoca?
Una emanación de vapor en una refinería es la liberación a la atmósfera de vapor de agua a alta presión, generalmente blanca y visible, provocada por ajustes operativos, descontrol en plantas de proceso (como la coquización o catalítica) o fallas en sistemas de alivio de presión.
A menudo se utiliza para controlar aumentos de presión o limpieza, descartando por lo general incendios.
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