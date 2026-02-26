Reforma Electoral: Sheinbaum Explica Planteamiento sobre Representación Proporcional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó hoy, 26 de febrero de 2026, el planteamiento sobre la representación proporcional —en la integración del Congreso de la Unión— en la iniciativa de Reforma Electoral, que será enviada el próximo lunes al Congreso de la Unión.

Ante las dudas sobre dicho apartado, la mandataria nacional dijo durante su conferencia de prensa mañanera que la iniciativa de reforma no desaparece la representación proporcional, sino que plantea un cambio en la forma de definir a los legisladores en ese rubro.

Cámara de Diputados

Sheinbaum Pardo recordó que la Cámara de Diputados, según la iniciativa, seguirá teniendo 500 diputados: 300 por los que vota directamente la población y 200 de acuerdo con el porcentaje que obtiene cada partido.

Explicó que, actualmente, de acuerdo con una fórmula perfectamente definida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se asigna un número de diputados a cada partido de acuerdo con el porcentaje de votación.

Ante ello, dijo que la propuesta actual es que esa distribución se mantenga inclusive con la misma fórmula.

La propuesta que estamos haciendo es que la distribución se mantenga, es decir, no desaparece la representación proporcional. O sea, el porcentaje que sacó cada partido en cada circunscripción, esa no desaparece en la Cámara de Diputados; siguen siendo 500 diputados, 300 que son representación de su distrito que la gente vota directamente por ellos, y 200 de acuerdo al porcentaje que tuvo cada partido político en cada circunscripción.

¿Entonces cuál es la diferencia en la iniciativa?

Sheinbaum Pardo explicó que la diferencia es la manera de asignar esos 200 diputados. Recordó que actualmente es por una lista que hacen los propios partidos políticos, los famosos plurinominales.

En la propuesta que estamos haciendo es: En vez de lista, esos 200 que se conformen por el primero, segundo, tercer lugar del partido que le corresponda de acuerdo al porcentaje, y la otra que la gente vote, hombre y mujer, por la circunscripción del partido que le corresponde.

Así, añadió, todos los diputados serán electos; “todos van a ser decididos por la gente”.

Cámara de Senadores

En cuando a la Cámara de Senadores, dijo que sí se está proponiendo que desaparezca la lista, pues recordó que desde su origen, el Senado tiene una representación por entidad federativa.

Vale la pena explicar nuevamente el tema de los de la representación proporcional. En el caso de la Cámara de Senadores, sí desaparece, estamos proponiendo que desaparezca la lista. ¿Cuál es la razón? El Senado desde su origen tiene una representación por entidad federativa.

“Entonces, se mantiene los dos senadores de mayoría, senadora y senador, por cada entidad de la República, y el primer mejor segundo lugar. Eso se mantiene. Pero la lista por partido, esa estamos proponiendo que ya no exista. Para recuperar el sentido republicano del Senado de la República”, abundó la mandataria nacional.

