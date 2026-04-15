Registro de Actualización de Datos Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo Asegurar Pago de $9,582?

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro inició el registro de actualización de datos en abril 2026, un proceso importante para que los beneficiarios aseguren su pago de 9,582 pesos mensuales, y acá en N+ te decimos cómo hacerlo y quiénes deben realizar este trámite para recibir su apoyo económico.

A inicios de abril, abrió la convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 29 años, quienes se postulan a un centro de trabajo para recibir una capacitación durante 12 meses, y en una nota previa te traemos el link del mapa de focalización para que consultes los municipios abiertos en este periodo de inscripciones.

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¿Quiénes deben actualizar datos en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las autoridades del programa dieron a conocer que las personas de 18 a 29 años que ya fueron aceptadas por un centro de trabajo deben actualizar su expediente y verificar su identidad en la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro en abril 2026.

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De esta manera, los beneficiarios recibirán una notificación para que actualicen sus documentos en la página oficial para que aseguren su pago de 9,582 pesos una vez que comiencen a proporcionar sus servicios en los centros de trabajo, empresas u organizaciones sociales que forman parte del programa.

Requisitos de la actualización de datos de Jóvenes Construyendo el Futuro

Para realizar la actualización de su expediente y verificación de identidad, los beneficiarios que fueron aceptados por un centro de trabajo, deben subir los siguientes documentos en su perfil en la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro en este link https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad. Debe tener la misma dirección que aparece en tu perfil.

Fotografías claras y sin ediciones.

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En caso de que necesites corregir tu fotografía de frente, debes sostener tu identificación oficial a la altura del pecho sin cubrir tu rostro. Debes tomar la foto con buena iluminación y sin filtros, y ésta no debe pesar más de 2 MB.

Es importante que los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro estén al pendiente de las notificaciones que reciban en la plataforma, ya que ahí se les indicará si deben hacer correcciones o actualizaciones de su expediente para asegurar su apoyo de 9,582 pesos mensuales.

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