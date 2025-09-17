Regularizan Autos en la Frontera con Documentos Falsos

Cientos de automóviles de procedencia extranjera que fueron internados a territorio nacional por la frontera de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua fueron regularizados de manera fraudulenta.

En la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno local, se realizaron al menos 50 mil trámites de regularización de vehículos, pero muchos de ellos, fueron detectados con documentos falsos y otras irregularidades.

Al respecto, María Antonieta Mendoza, directora de Atención Ciudadana indicó:

Tenemos detectados alrededor de 400, 450 vehículos que iniciaron el procedimiento o iniciaron el trámite y digamos que están a la mitad, se detecta que hay algunas inconsistencias o estas algunas situaciones que no nos permite finalizar el trámite, una de ellas, es precisamente que el vehículo fue ingresado al territorio mexicano después de octubre del 2021 y esto pues es muy claro el decreto

En Chihuahua fueron instalados 22 módulos para regularizar vehículos que fueron internados a México antes de octubre del 2021 y bajo el decreto que entró en vigor en enero del 2022, se estima que unos 250 mil vehículos han sido regularizados en el estado.

Pero también muchos vehículos de lujo pretendieron ser regularizados bajo este decreto, pero les fue negado.

“También ingresaron vehículos que no entran en el decreto como vehículos de alta gama o vehículos de lujo o vehículos pesados que exceden el peso de lo que marca el decreto”, señaló la directora de Atención Ciudadana.

Vehículos sin placas

Para la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, el que circulen vehículos sin placas, puede incrementar la violencia.

César Muñoz, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua explicó:

El tema que los vehículos no traigan placas claro que contribuye a la inseguridad, al final de cuentas no dejan de llegar vehículos del extranjero a nuestro país, entonces esto ocasiona pues inseguridad

El gobierno federal, anunció un nuevo decreto para regularizar vehículos, pero con modificaciones y candados para evitar que vehículos de lujo y de carga, puedan ser regularizados y obtener placas de circulación, pero hasta el momento, no se conoce la fecha cuando entrará en vigor y cuáles serán las reglas y el costo por tramite.

Historias recomendadas:

Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ