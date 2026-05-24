Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 24 de Mayo 2026: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1746

¿Y si es tu oportunidad de volverte millonario? Hoy como cada domingo se celebra el Sorteo Zodiaco 1746 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Y si compraste cachito, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este domingo 24 de abril 2026.

El "cachito" o billete de este domingo forma parte de la versión del Mundial 2026, y puedes coleccionarla en el álbum retro conmemorativo de la Lotería Nacional.

Éste es el último Sorteo Zodiaco del mes y el antepenúltimo del Calendario de la Lotería Nacional de mayo de 2026. De hecho, desde enero de este año te hemos compartido la lista de sorteos y sus fechas para que te familiarices con los premios de la Lotería Nacional.

Así que si es tu primera vez participando en el Sorteo Zodiaco, o ya eres un asiduo comprador de cachitos, en esta nota puedes consultar los Resultados de la Lotería Nacional del Domingo 17 de mayo.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de Hoy En Vivo?

Si bien el Sorteo Zodiaco 1746 de este domingo se celebra en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, se habilitó una transmisión en el canal de YouTube de la Lotenal para seguir minuto a minuto la rifa de este domingo.

La rifa dará inicio en punto de las 20:00 horas y para seguir en vivo el Sorteo Zodiaco 1746, haz los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la pestaña "En Directo"

Da clic en el video: "Sorteo Zodiaco no. 1746: Mundial de Futbol 2026"

Si sintonizas minutos antes, podrás observar los últimos detalles y preparativos de las urnas previos al Sorteo de esta noche.

Resultados Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional Hoy En Vivo

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado la lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco de este domingo. Así como quién obtuvo el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

Recuerda que el Sorteo Zodiaco se celebra los domingos de cada semana, y en él participan 120 mil números que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco.

Lista de Ganadores del Sorteo Zodiaco 1746

El número **** obtiene premio de 7,000,000 pesos -

El número 7723 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Capricornio

El número 2481 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Aries

El número 3644 obtiene premio de 176,000 pesos - Tauro

El número 4459 obtiene premio de 176,000 pesos - Capricornio

El número 9644 obtiene premio de 88,000 pesos - Escorpión

El número 9196 obtiene premio de 88,000 pesos - Leo

El número 1375 obtiene premio de 61,600 pesos - Acuario

El número 2961 obtiene premio de 61,600 pesos - Escorpión

El número 4940 obtiene premio de 52,800 pesos - Leo

El número 4508 obtiene premio de 52,800 pesos - Capricornio

El número 0870 obtiene premio de 44,000 pesos - Tauro

El número 5952 obtiene premio de 44,000 pesos - Acuario

El número 7851 obtiene premio de 44,000 pesos - Piscis

El número 7392 obtiene premio de 35,200 pesos - Sagitario

El número 6353 obtiene premio de 35,200 pesos - Sagitario

El número 9786 obtiene premio de 35,200 pesos - Escorpión

El número 7572 obtiene premio de 26,400 pesos - Virgo

El número **** obtiene premio de 26,400 pesos -

El número **** obtiene premio de 26,400 pesos -

El número **** obtiene premio de 26,400 pesos -

¿Cuándo puedo ganar en el Sorteo Zodiaco de Hoy 24 de Mayo 2026? Precio de un "Cachito"

El Premio Mayor es de 7 millones de pesos, y sólo lo puedes ganar si adquiriste una serie. En total ofrece 24 millones 42 mil 600 pesos divididos en más de 22 mil premios.

Por cada "cachito" que compres pagas 20 pesos, mientras que el costo total de una serie (que consta de 20 cachitos) es de 400 pesos.

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