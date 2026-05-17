Resultados Lotería Nacional 17 de Mayo 2026 En Vivo: Ganadores y Premios Sorteo Zodiaco 1745 Hoy

¿Y si hoy es el día de volverte millonario?, como cada domingo se celebra el Sorteo Zodiaco 1745 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Y si compraste "cachito", en N+ te compartimos los resultados de la Lotería Nacional de hoy 17 de mayo de 2026.

La Lotería Nacional (Lotenal) realiza una transmisión en vivo en la que da a conocer los números ganadores y sus premios de voz de los Niños Gritones, por lo que más adelante te compartimos todos los detalles.

De hecho, si aún no estás familiarizado con los Sorteos de la Lotería Nacional, debes saber que según el día de la semana en que se celebre es el premio que obtienes. Y en este calendario de Sorteos de Mayo 2026 puedes consultar cuántas fechas quedan disponibles este mes.

Dado el interés que generan los resultados, ya te hemos compartido la lista de ganadores de la Lotería Nacional del 15 de Mayo, así como del Sorteo Magno por el Día de las Madres.

¿A qué hora ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1745 de la Lotería Nacional de hoy?

Si ya tienes tu "cachito" para este domingo, debes saber que la transmisión en vivo de la ceremonia de la Lotería Nacional inicia en punto de las 20:00 horas a través del canal de Youtube de la Lotenal.

Para poder seguir minuto a minuto la transmisión, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entr a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la pestaña "En Directo"

Da clic en el video: "Sorteo Zodiaco no. 1745: Mundial de Futbol 2026"

O bien, sigue la transmisión en directo en esta página.

El Sorteo Zodiaco 1745 de este domingo 17 de mayo de 2026 tiene boletos coleccionables del Mundial 2026, por lo que si compraste uno o más "cachitos" puedes guardarlos y ponerlos en tu álbum de la Lotería Nacional.

Resultados Lotería Nacional Hoy 17 de Mayo 2026: Sorteo Zodiaco 1745

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado la actualización con todos los números ganadores de la Lotería Nacional de Hoy 17 de Mayo de 2026, así como los premios que obtuvieron.

El número 0106 obtiene premio de 7,000,000 pesos - Acuario

El número 4704 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Acuario

El número 9433 obtiene premio de 1,100,000 pesos - Piscis

El número 1917 obtiene premio de 176,000 pesos - Piscis

El número 8183 obtiene premio de 176,000 pesos - Sagitario

El número 3343 obtiene premio de 88,000 pesos - Escorpión

El número **** obtiene premio de 88,000 pesos -

El número 1395 obtiene premio de 61,600 pesos - Leo

El número 0849 obtiene premio de 61,600 pesos - Leo

El número 9718 obtiene premio de 52,800 pesos - Acuario

El número 9659 obtiene premio de 52,800 pesos - Cáncer

El número 3390 obtiene premio de 44,000 pesos - Leo

El número 3507 obtiene premio de 44,000 pesos - Leo

El número 7441 obtiene premio de 44,000 pesos - Tauro

El número 7311 obtiene premio de 35,200 pesos - Escorpión

El número 2172 obtiene premio de 35,200 pesos - Virgo

El número 3811 obtiene premio de 35,200 pesos - Virgo

El número 0053 obtiene premio de 26,400 pesos - Aries

El número 8859 obtiene premio de 26,400 pesos - Acuario

El número 5425 obtiene premio de 26,400 pesos - Libra

El número 7826 obtiene premio de 26,400 pesos - Tauro

¿Cuándo puedo ganar en el Sorteo Zodiaco del domingo y cuánto cuesta un 'cachito'?

Si compraste un "cachito" para el Sorteo Zodiaco debes saber que en éste participan 120 mil billetes, que van del 00000 al 9999 por cada uno de los signos del zodiaco y se juega en una serie.

El sorteo que se celebra este domingo se lleva a cabo en 1 serie y ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22 mil 622 premios. El Premio Mayor es de 7 millones de pesos, y sólo lo puedes ganar si adquiriste una serie.

Por cada "cachito" que compres pagas 20 pesos, mientras que el costo total de una serie (que consta de 20 cachitos) es de 400 pesos.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional este domingo 17 de mayo 2026?

Si durante la transmisión escuchaste el número de tu billete, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este domingo 17 de mayo. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos : En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

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