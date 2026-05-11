¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 78 Millones de la Lotería Nacional 10 de Mayo? Sorteo Magno 391

Se realizó el Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional del 10 de mayo por el Día de las Madres 2026 y si aún no lo sabes, acá te decimos dónde cayó el premio mayor de 78 millones de pesos, repartidos en tres series.

Se vivió una nueva rifa en el Salón de Sorteos, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Mayor 4011.

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 10 de mayo?

El premio mayor del Sorteo Magno 391 por el Día de la Madre es de 78 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

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En caso de comprar solo un cachito, que tiene un costo de 120 pesos, se tiene la oportunidad de ganar hasta 1 millón 300 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en la Lotería Nacional del 10 de mayo 2026:

1 Premio de 26 millones por serie 1 Premio de 2.5 millones por serie 4 Premios de 400 mil cada uno por serie 4 Premios de 200 mil cada uno por serie

¿Dónde cayó el número premiado de Lotería Nacional 10 de mayo?

El número del boleto ganador del premio mayor del Sorteo Magno 391 fue el 44404. Este billete se llevó los 78 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Aguascalientes, Aguascalientes.

La Serie 3 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla.

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El segundo premio de la Lotería Nacional del 10 de mayo 2026 fue para el boleto con el número 23362, que se llevó 7.5 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

Las Series 1 y 2, fueron entregadas para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora .

. La Serie 3 se puso a la venta en el Expendio Foráneo en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

En caso de que quieras consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional por el Día de las Madres 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/magno/magno390.pdf.

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio por aproximación o terminación del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional 10 de mayo 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Magno". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 10 de mayo 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

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