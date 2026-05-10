Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Ganadores del Sorteo Magno 391 por Día de las Madres

¡Es hoy, es hoy! Este domingo se celebra el Sorteo Magno 391 que entrega 78 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si compraste "cachito" y estás de suerte, en N+ te damos a conocer la lista de ganadores y premios de este 10 de mayo de 2026, sólo debes estar pendiente en punto de las 20:00 horas de los resultados de la Lotería Nacional.

Ten en cuenta que el Sorteo Magno 391 es una de las pocas rifas que entregan un Premio Mayor más robusto y se celebran en ocasiones especiales durante el año. De acuerdo con la Lotería Nacional (Lotenal) participan 60 mil números.

Si compraste "cachito" para este domingo, pero aún no estás familiarizado con los sorteos, en N+ te compartimos la lista de resultados del Sorteo Zodiaco del pasado 3 de mayo de 2026, así como los ganadores del Sorteo Especial 311. De hecho, en este Calendario de Sorteos Mensual puedes consultar todas las fechas en las que se entregan premios.

¿A qué hora inicia y dónde ve el Sorteo Magno 391 que entrega 78 millones de pesos?

La Lotería Nacional informó a los jugadores, que como cada domingo, este 10 de mayo el Sorteo Magno en honor al Día de la Madres tendrá lugar a las 20:00 horas.

La ceremonia se celebrará en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130 de la ciudad de México, para honrar el amor, la entrega y fortaleza de las madres. Sin embargo para aquellas personas que no puedan seguir el sorteo en directo, la Lotenal habilitará una transmisión en vivo a través de Youtube, que se puede seguir siguiendo los siguientes pasos:

Entra al Canal de Youtube de la Lotería Nacional

Selecciona el apartado de Juegos Tradicionales: https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales/videos

Ubica la pestaña "En Directo" y da clic

Allí debes ubicar el video con la leyenda: "Sorteo Magno 391: Día de las Madres"

¿Cómo se juega el Sorteo Magno 391 de Hoy 10 de Mayo 2026?

La Lotenal dio a conocer que el Sorteo Magno del Día de las Madres se divide en tres series, el costo de cada una de éstas (es decir, 20 cachitos) es de 2,400 pesos. Mientras que un solo "cachito" tiene un costo de 120 pesos.

Las personas que compraron tres series pueden ganar el total del Premio Mayor: 78 millones de pesos

Quienes adquirieron dos series, pueden ganar hasta 52 de millones de pesos

En cambio, quienes sólo compraron una serie pueden obtener hasta 26 millones de pesos.

Mientras que al adquirir un cachito concursas por obtener hasta 1 millón 3000 pesos.

Resultados Lotería Nacional Hoy 10 de Mayo 2026: Ganadores Premio Mayor 391

Ahora bien, en este apartado hallarás el listado de ganadores de la Lotería Nacional de hoy 10 de mayo 2026, así como los premios que obtuvieron. Estos aparecerán a partir de las 20:00 horas, momento en que inicia la ceremonia con los Niños Gritones.

¿Dónde y cómo consultar los números premiados del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional por Día de las Madres?

Si por alguna razón no lograste sintonizar el Sorteo Magno 391 en directo, puedes consultar en la página web de la Lotería Nacional el listado completo con todos los números que resultaron premiados.

Sólo es necesario que sigas los siguientes pasos:

Entra a la página: https://www.loterianacional.gob.mx/Mascarillas/ListasPremios

Selecciona la opción "Mayo 2026" en el mes de Sorteos

Da clic en el enlace del Sorteo Magno 391 del 10 de Mayo 2026

Allí te desplegará la lista completa con todos los números premiados de la noche, así como la calidad que obtuvieron durante el sorteo.

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