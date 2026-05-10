Cae en Aguascalientes el Premio de la Lotería Nacional del 10 de Mayo del 2026

Este domingo 10 de mayo se efectuó el Sorteo Magno de la Lotería Nacional en su edición 391 en esta ocasión el sorteo celebró el Día de las Madres.

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Esta noche se realizó el sorteo magno en las instalaciones de la Lotería Nacional, con un premio mayor garantizado de 78 millones de pesos, dividido en tres series, donde resultó ganador el número 44404, las series número 1 y 2 fueron dispuestas para su venta a la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, la serie número 3 fue remitida para su venta a Puebla, Puebla.

Sorteo 10 de Mayo. Foto: Lotería Nacional

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 4 y 2, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Dónde se realizó la pasada rifa de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Mayor 4011 el martes 5 de mayo de 2026, como parte de la conmemoración del Aniversario de la Batalla de Puebla. Este sorteo especial se realizó en el Teatro Principal de Puebla, dentro del programa “Sorteo en Territorio”.



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