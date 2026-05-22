Sorteo Lotería Nacional Hoy 22 de Mayo: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Después de tres semanas ausente, por fin vuelve la rifa de los 17 millones de pesos y si decidiste participar, es momento de checar resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 22 de mayo 2026, para que cheques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2883.

Si deseas participar en el próximo sorteo de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4012 y el lugar en donde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos en México. De igual forma, también te damos a conocer la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1745, así te darás una idea de cómo funciona cada juego.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo (tiempo del centro de México).

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No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número , que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número , también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

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¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 22 de mayo 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2883 de este día:

El número obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

pesos. El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2883 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 22 de mayo 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

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