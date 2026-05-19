Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 19 de Mayo 2026: Ganadores y Premios Sorteo Mayor 4012

¿Y si hoy es tu día de suerte? El Premio Mayor de este martes es de 21 millones de pesos, y si compraste billete para el Sorteo Mayor 4012 podría ser tu oportunidad de volverte millonario. Para que sepas si resultaste ganador, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 19 de Mayo 2026 totalmente en vivo.

La Lotería Nacional (Lotenal) habilita una transmisión en directo en la que los Niños Gritones dan a conocer todos los números ganadores, así como los premios que obtienen.

De hecho, el calendario de sorteos de mayo 2026 aún contempla 5 rifas para lo que resta del mes, por si te animas a participar para ganar millones de pesos. Para que te familiarices con los días de rifa, también puedes consultar el Calendario de la Lotería Nacional de Abril 2026.

Si ya eres asiduo comprador de "cachitos", también puedes consultar los Resultados del Sorteo Mayor 4011, así como del Sorteo Zodiaco que se celebró el domingo 17 del mes.

¿A qué hora empieza y dónde ver el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional hoy 19 de mayo 2026?

Tal como te adelantamos, la Lotería Nacional habilita una transmisión en directo en su canal de Youtube para que puedas observar la premiación del Sorteo Mayor 4012 de este martes.

Si bien la ceremonia comienza a las 20:00 horas, desde una hora antes puedes observar en la transmisión en vivo de la Lotería Nacional los preparativos para el sorteo de esta noche.

El Sorteo Mayor 4012 de la Lotería Nacional está dedicado al Día del Trabajador Agrícola, y aquí te explicamos los pasos que debes seguir para verlo en vivo:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional: https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales

Ubica la pestaña "En Directo"

Selecciona el Video "Sorteo Mayor no. 4012: "Día del Trabajador Agrícola"

O bien puedes seguir directo la transmisión en el video que se muestra a continuación. Pon atención, por si escuchas a los "Niños Gritones" nombrar tu número.

Historia Relacionada: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 78 Millones de la Lotería Nacional 10 de Mayo? Sorteo Magno 391

Resultados Lotería Nacional 19 de Mayo 2026: Premios y Ganadores Sorteo Mayor 4012

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado todos los números que resultaron premiados este martes, así como la cantidad que obtuvieron.

El número 05647 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 13822 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 09292 obtiene premio de 900, 000

El número 17442 obtiene premio de 240, 000

El número 13028 obtiene premio de 240, 000

El número 43408 obtiene premio de 240, 000

El número 04876 obtiene premio de 240, 000

El número 47496 obtiene premio de 120, 000

El número 35117 obtiene premio de 120, 000

El número 28801 obtiene premio de 120, 000

El número 26082 obtiene premio de 120, 000

El número 07343 obtiene premio de 120, 000

Ve la lista completa de números ganadores de la Lotería Nacional de este martes 19 de mayo 2026. Foto: Captura video Lotería Nacional.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional en el Sorteo del 17 de mayo 2026?

Si durante la transmisión escuchaste el número de tu billete, es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este martes 19 de mayo.

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos : En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

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