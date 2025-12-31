Resultados Sorteo Magno de Fin de Año Hoy: Ganadores de Lotería Nacional 31 de Diciembre 2025

¡Es Hoy, es hoy! Si compraste un cachito para la Lotería Nacional de este 31 de diciembre de 2025, en N+ te compartimos los resultados y los números ganadores del Sorteo Magno 390 de Fin de Año.

Éste se celebrará en el edificio de la Lotería Nacional a las 20:00 horas de este miércoles de Fin de Año. Allí los Niños Gritones de la Lotería Nacional darán a conocer los ganadores y sus premios, aunque también se habilitó una transmisión en vivo que se puede seguir en línea.

La Lotería Nacional ha calificado este Sorteo Magno como un símbolo de renovación, espeanza y nuevos comienzos.

Sorteo Magno de Fin de Año En Vivo, Hoy 31 de Diciembre

Para dar seguimiento a la transmisión en vivo hay que entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional, y seleccionar la opción de "Sorteos Tradicionales". Ahí aparecerá el video de la transmisión del Sorteo Magno 390 del 31 de diciembre de 2025: "Feliz Año Nuevo 2026" cuyo Premio Mayor es de 104 millones de pesos.

Hay que recordar que este Sorteo sólo se celebra en ocasiones especiales como el Año Nuevo y participan 60 mil números que van de 00001 a 60,000 en cuatro series.

Números Ganadores Lotería Nacional 31 de Diciembre 2025

Si bien el listado de números ganadores del Sorteo Magno 390 de Fin de Año de la Lotería Nacional se publicará en la página de la Lotería Nacional a partir de las 20:00 horas, también puedes encontrarlos a continuación.

Además, te damos a conocer el número ganador del Premio Mayor.

El número 28315 obtiene 104,000,0000 - Premio Mayor

El número 27779 obtiene 10,000, 000

El número 38110 obtiene 1, 600, 000

El número 46055 obtiene 1,600, 000

El número 36488 obtiene 1, 600, 000

El número 19257 obtiene 1, 600, 000

El número 25643 obtiene 800, 000

El número 13671 obtiene 800, 000

El número 45977 obtiene 800, 000

El número 24287 obtiene 800, 000

¿Cómo sé si gané en Sorteo Magno 390 de Fin de Año 2025?

Hay tres formas en las que puedes conocer si te encuentras entre los afortunados números ganadores del Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional de este miércoles

Lista de Premios

La puedes ubicar en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, o la puedes consultar de forma virtual.

Verificador de Cachitos

También se puede hacer la consulta a través de esta herramienta virtual, una vez que llenaste los campos con la información solicitada.

Redes Sociales

A través de Facebook, X, Instagram y Youtube de la Lotería Nacional se dan a conocer los resultados de los sorteos, así como los Números que resultaron ganadores.

Lotería Nacional celebra la llegada del Año Nuevo 2026 con su #SorteoMagno, símbolo de renovación, esperanza y nuevos comienzos.



Una invitación a soñar, compartir alegría y confiar en un futuro próspero para todas las familias mexicanas. 🇲🇽🍀



🎟️ Compra tus cachitos en 👉… pic.twitter.com/EVu6MeNf9z — Lotería Nacional (@lotenal) December 30, 2025

