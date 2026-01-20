Registro de Celulares en México: Alertan por Riesgos y Sitios Falsos para Vincular la Línea

Desde hace unos días inició el registro obligatorio de las líneas de telefonía móvil y su vinculación a la Clave Única de Registro de Población (CURP), sin embargo, ya hay alertas por riesgos y sitios falsos para hacer el trámite.

Cabe recordar que el pasado 8 diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que busca:

Vincular cada línea telefónica a una persona física o moral.

Eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

Recuerda que el plazo para registrar tu línea vence el 30 de junio, quienes no lo realicen quedarán sin servicio a partir del 1 de julio.

Riesgos y sitios falsos para hacer registro de celulares

Según diversas asociaciones internacionales, no existe evidencia que compruebe que este registro tenga incidencia alguna en la reducción de estos crímenes, por el contrario, este tipo de medidas puede incrementar el robo de celulares, la clonación de tarjetas sim o el contrabando.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales sugiere a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la incorporación de obligaciones de transparencia para las empresas operadoras, de modo que pudieran informar a la población respecto de la cantidad de solicitudes de acceso al registro por parte de autoridades, quiénes las efectuaron y si contaban con autorización judicial.

También advirtió que estas bases de datos constituyen objetivos valiosos para la ciberdelincuencia, por lo que las empresas operadoras deben poner especial atención en las medidas de ciberseguridad ante potenciales ataques informáticos o filtraciones de información.

Además, en redes sociales ya están circulando denuncias de sitios falsos de registro telefónico, incluso están suplantando a las empresas de telefonía y hasta cobran cierta cantidad por el trámite.

Con información de N+

