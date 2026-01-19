¿Niños Deben Registrar sus Celulares? Gobierno Aclara Dudas Sobre Asociación de Líneas Móviles

El pasado 9 de enero de 2026, inició en nuestro país el registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles, lo cual ha generado varias dudas entre los usuarios, como: ¿los menores de edad deben hacer la asociación de sus celulares?

Para que no corras el riesgo de que suspendan tu línea o la de los niños en casa, aquí en N+ te aclaramos varias interrogantes sobre esta nueva medida del Gobierno de México. ¡Toma nota!

Además, en esta nota previa puedes seguir el paso a paso para hacer el registro de tu número de celular, ya sea de forma presencial o en línea.

Datos clave

El 9 de enero comenzó el registro de los celulares al nuevo padrón de telefonía móvil.

La finalidad es asociar cada línea a una persona física.

Con ello se busca inhibir la comisión de delitos como extorsión, fraude, acoso o secuestro virtual.

El proceso de registro está a cargo de las compañías telefónicas, no del gobierno.

En caso de que se cometa un delito, las autoridades de investigación solicitarán la información a la compañía telefónica.

El pasado 16 de enero, el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, aclaró algunas de las dudas más frecuentes sobre esta medida, como el límite para hacer el registro, el caso de líneas de los menores de edad, cuántas líneas se pueden asociar a una sola persona, entre otras. A continuación, te informamos los detalles.

¿Hasta cuándo se puede hacer el registro?

Los chips adquiridos antes del 9 de enero, tendrán hasta el 30 de junio para hacer la asociación o registro de su línea.

para hacer la asociación o registro de su línea. Los chips nuevos se venden sin servicio y solo servirán para llamadas de emergencia; deberán hacer su registro correspondiente para activarse.

¿Los menores de edad deben asociar sus líneas telefónicas?

No. Los padres o tutores son quienes deben realizar la asociación de la línea como titulares responsables.

En este sentido, Peña Merino dio a conocer que se puede dar de alta hasta 10 líneas a nombre de una persona, ya sea para sus hijos, adultos mayores, etc.

¿Alguien más puede usar mi identidad para asociar una línea?

El funcionario federal afirmó que no, ya que para asociar una línea se debe presentar una identificación y realizar una “prueba de vida”, que consiste en usar la cámara para comparar el rostro de la persona con su identificación.

Una vez que se valida, la imagen se elimina y no se crea ninguna base de datos de rostros, comentó.

Noticia relacionada: Sheinbaum: Registro de Teléfonos Celulares Es “Muy Importante”; ¿Quién Se Queda con tus Datos?

¿Los datos personales están seguros?

De acuerdo con el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los datos personas sí están seguros porque quedan resguardados y protegidos por la compañía telefónica, tal y como ocurre con los bancos, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Si perdí mi chip, alguien puede hacer uso ilícito de la línea?

En este caso, el funcionario expuso que no, pero indicó que se debe dar de baja la línea de manera presencial o en línea ante la compañía telefónica respectiva.

¿Si la línea es de plan (pospago), se debe asociar?

Este tema se debe consultar directamente con la compañía telefónica.

