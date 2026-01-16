Registro de Celulares en México: Paso a Paso para Hacer el Trámite Presencial y en Línea

¿Ya registraste tu número de celular? ¡Que no se te pase! El pasado 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de las líneas telefónicas al nuevo padrón de telefonía móvil, con la finalidad de asociarlas a personas físicas y así inhibir delitos.

Por ello, aquí te contamos cómo hacer la asociación de tu número celular paso a paso, tanto de manera presencial como en línea. Además, te informamos hasta cuándo puedes hacer este trámite, para que no te suspendan tu línea.

¿Por qué se tiene que hacer el registro?

La mañana de hoy, 16 de enero de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó el motivo de esta nueva medida en el país.

Comentó que la compra de chips sin identificar permite que los teléfonos celulares sean usados para cometer delitos, como extorsión, fraude, acoso o secuestro virtual. Y si se denunciaba un delito, no se sabía quién era el dueño del chip, explicó.

Por ello, se decidió que cada línea esté asociada a una persona, para disminuir esos delitos.

Peña Merino aclaró que el proceso está a cargo de las compañías telefónicas y no del gobierno, y además dijo que no se guardarán los datos biométricos de los usuarios.

Agregó que, en caso de que se cometa un delito, las autoridades de investigación deberán solicitar la información a la compañía telefónica.

¿Hasta cuándo se puede hacer el registro?

Los chips adquiridos antes del 9 de enero, tendrán hasta el 30 de junio para hacer la asociación o registro de su línea.

Los chips nuevos marcarán que tienen datos, pero no se podrán usar hasta que se haga el registro correspondiente.

Así se hace el registro paso a paso, presencial y en línea

José Antonio Peña Merino recordó que la asociación de la línea se puede realizar tanto presencial como en línea, e indicó cuál es el paso a paso para hacerlo:

Presencial

Acude al centro de atención de tu compañía telefónica.

Presenta tu identificación (INE, pasaporte o nueva CURP)

La persona en la ventanilla valida la información con el Registro Nacional de Población (RENAPO), INE o SRE.

En línea

Dese el celular, ingresa a la página de tu compañía telefónica

Toma una fotografía de tu identificación

Usa la cámara del teléfono para que el sistema compare tu rostro con la credencial (prueba de vida)

Se valida la información con RENAPO, INE o SRE

Si los datos son correctos, el proceso será exitoso y se re proporcionará un folio.

Al explicar cómo se asocia la línea, Peña Merino dijo que visualmente es distinto entre empresas, pero el flujo es distinto.

Por ello, primero se pide capturar el número que se quiere activar, luego se pide usar una identificación y tomarle foto por ambos lados. Después se pide la prueba de vida, una foto desde distintos ángulos. Y finalmente si todo coincide queda registrada la línea.

El funcionario comentó que hasta el momento suman 2 millones 151 mil 802 líneas registradas, y también dio a conocer que en aproximadamente dos semanas, las empresas generarán información para tener una plataforma donde se puede revisar cuáles son los números asociados a nuestra CURP.

