Inicio Nacional SCJN Emite Criterio para Jueces sobre Interrupción Legal del Embarazo en México: ¿Qué Invalida?

SCJN Emite Criterio para Jueces sobre Interrupción Legal del Embarazo en México: ¿Qué Invalida?

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Además, se invalidó la norma de la Constitución de Tamaulipas que protege la vida "desde la fecundación” y elimina sanciones al personal médico

SCJN Emite Criterio para Jueces de Todo el País en la Interrupción Legal del Embarazo

Sesión del tribunal de la SCJN. Foto: X @SCJN

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio obligatorio para todos los jueces del país que establece que en todas aquellas entidades en donde ya está despenalizado el aborto, se pueden otorgar amparos ante la omisión de las autoridades de salud de garantizar la implementación y difusión de los servicios de aborto voluntario, sin importar que eso beneficie a mujeres que no acudieron al amparo.

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Además, invalidó la norma de la Constitución de Tamaulipas que protege la vida "desde la fecundación” y del Código Penal que sanciona el aborto “autoprocurado o consentido”, incluyendo las penas para el personal médico. 

Por tratarse de un amparo, esto solo beneficia directamente a las mujeres que lo solicitaron pero el criterio puede ser utilizado en juicios de amparo.

¿Qué invalida la SCJN sobre el acceso al aborto?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fortaleció el acceso al aborto legal en los estados donde ya está permitido. Los jueces pueden ordenar a las autoridades de salud que garanticen servicios seguros, accesibles y sin discriminación.

Esto beneficiaría no solo a quien presenta la demanda, también a mujeres y personas gestantes que enfrenten las mismas barreras.

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Con información de Jessica Murillo y N+

HVI

 

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