SCJN Emite Criterio para Jueces sobre Interrupción Legal del Embarazo en México: ¿Qué Invalida?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio obligatorio para todos los jueces del país que establece que en todas aquellas entidades en donde ya está despenalizado el aborto, se pueden otorgar amparos ante la omisión de las autoridades de salud de garantizar la implementación y difusión de los servicios de aborto voluntario, sin importar que eso beneficie a mujeres que no acudieron al amparo.

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✅ #EnPleno | La #SCJN invalida normas de la Constitución Política de Tamaulipas y del Código Penal local que criminalizaban el aborto y protegían la vida “desde la fecundación”, al considerar que vulneran la autonomía reproductiva, la igualdad, la no discriminación y el derecho… pic.twitter.com/aBCF1zUkl2 — Suprema Corte (@SCJN) April 20, 2026

Además, invalidó la norma de la Constitución de Tamaulipas que protege la vida "desde la fecundación” y del Código Penal que sanciona el aborto “autoprocurado o consentido”, incluyendo las penas para el personal médico.

Por tratarse de un amparo, esto solo beneficia directamente a las mujeres que lo solicitaron pero el criterio puede ser utilizado en juicios de amparo.

¿Qué invalida la SCJN sobre el acceso al aborto?

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN fija criterio para fortalecer el acceso a la interrupción legal del embarazo.



🩺 Se determinó que, a través del juicio de amparo, se pueden ordenar acciones concretas para que las autoridades de salud garanticen servicios accesibles, seguros y sin… pic.twitter.com/WPkl01ohV9 — Suprema Corte (@SCJN) April 20, 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fortaleció el acceso al aborto legal en los estados donde ya está permitido. Los jueces pueden ordenar a las autoridades de salud que garanticen servicios seguros, accesibles y sin discriminación.

Esto beneficiaría no solo a quien presenta la demanda, también a mujeres y personas gestantes que enfrenten las mismas barreras.

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Con información de Jessica Murillo y N+

HVI