¿Se Adelantará el Cierre del Ciclo Escolar 2025-2026? Esto Dijo el Secretario de Educación

Este viernes 1 de mayo 2026, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una megamarcha en la Ciudad de México y varios puntos del país, además de un paro nacional de 72 horas. La marcha de los maestros inicia a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia y partirá rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

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¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Derogación de la Ley del ISSSTE.

Eliminación del sistema de Afores.

Cancelación de la Reforma Educativa.

Aumento salarial del 100%.

Homologación de prestaciones.

Jubilación por años de servicio: 28 años mujeres y 30 años hombres.

Reinstalación de los cesados.

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Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que siempre escuchan las demandas de los maestros, por lo que no es necesario este tipo de expresiones, aunque recalcó que lo respetan.

"Hay comunicación permanente, siempre les hemos dicho que no hay necesidad de tener este tipo de expresiones, aunque evidentemente somos respetuosos".

Señaló que le van a entregar un pliego petitorio, y que los va a recibir junto con la Secretaría de Gobernación.

¿Se adelanta el cierre del ciclo escolar 2025-2026?

Adelantó que la próxima semana, el 7 de mayo van a tener una reunión de todos los secretarios de Educación.

El secretario indicó que en la reunión del próximo jueves 7 de mayo con los secretarios de Educación de los estados se hablará sobre el calendario escolar, ya que algunos han pedido modificaciones por el tema del clima, del calor y por otras circunstancias.

Señaló que también, por el Mundial y por varias circunstancias, dependiendo del estado.

"Por ejemplo: Jalisco se quiere ir a clases en línea; Nuevo León quiere hacer algo parecido, adelantar".

Aunque indicó que los secretarios estatales tienen la posibilidad de modificar el calendario, lo verán y evaluarán en conjunto, además de que a esta petición se han sumado los maestros.

"También estamos en diálogo con los maestros y las maestras; ellos también nos han pedido la modificación del calendario escolar".

Aclaró que la respuesta a sobre si se modifica el calendario escolar será la siguiente semana, "a partir de la evaluación de todos los secretarios de Educación del país".

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El 15 de julio 2026, es el último día de clases establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.



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