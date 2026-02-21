Se Instala Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en Querétaro

En Querétaro se instaló la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.

En una decisión regional, países que juntos deciden actuar para tener acceso a mejores tecnologías satelitales, a una infraestructura para el mejor manejo de su espacio aéreo.

Fortalece la soberanía de la región y ayuda a sus pobladores, por ejemplo, a poder monitorear y prevenir a la población de desastres naturales, o al mejor uso de los recursos hídricos, entre muchos otros, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la inauguración.

Fortalecer la prevención, el monitoreo y la gestión integral del riesgo de desastres, por ejemplo; impulsar la vigilancia ambiental y la gestión territorial; reforzar la seguridad alimentaria, mediante una gestión eficiente del territorio y de los recursos hídricos; reducir las pérdidas agrícolas, optimizar la planeación productiva, entre otras es, pues, un instrumento de desarrollo para proteger cosechas, anticipar huracanes, planear ciudades, y fortalecer nuestras cadenas productivas, por mencionar algunos de los impactos directos que pueden tener

Alianzas estratégicas

Habrá alianzas estratégicas entre gobiernos y sectores público-privado, con la academia con otras regiones del mundo.

La idea es que los países integrantes borren las desigualdades en su desarrollo espacial.

"Este proyecto, pues, puede ser decisivo para la construcción de una soberanía espacial compartida, sin exclusiones, que nuestra región de América Latina y el Caribe avance en un esquema de solidaridad y de igualdad, de inclusión, que nos permita estar, regionalmente, a la vanguardia de la tecnología y poder beneficiar a nuestros pueblos de esta herramienta potente”, señaló el canciller.

Es el inicio para el surgimiento de un centro aeroespacial en Querétaro, el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, uno de los compromisos del gobierno federal de impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación científica y el fortalecimiento del sector aeroespacial como motor del progreso y bienestar colectivo.

Una apuesta regional por el desarrollo de altas tecnologías, recursos humanos preparados y sofisticados, y visión propios fundamentales para proteger las soberanías regionales.

Con información de Carmen Jaimes

