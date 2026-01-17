Se Mantienen 701 Casos Activos del Gusano Barrenador en México
Según los reportes epidemiológicos del Senasica hasta el 15 de enero de 2026 se han registrado 13 mil 911 casos acumulados desde el 20 de noviembre de 2024
En el informe de casos acumulados de Gusano Barrenador del Ganado en México del 20 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2026 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), indica que suman 13 mil 911.
Estados más afectados
Chiapas se mantiene como el estado con más casos con 5 mil 525, seguido de Oaxaca con 2 mil 185 y Veracruz con 2 mil 63.
En un segundo bloque están Yucatán con mil 588 y Tabasco con mil 100, además de Campeche con 694 y Quintana Roo con 387.
Casos activos al 15 de enero de 2026
El informe de la segunda semana epidemiológica contabilizó 701 casos activos en México al 15 de enero de 2026.
El acumulado nacional por especies mostró afectaciones en bovinos con 9 mil 871 casos, caninos con 2 mil 1, suinos con 746, equinos con 689, ovinos con 371, caprinos con 70, felinos 43, aviar 14, fauna silvestre 4 y canino 1.
El reporte también registró 101 casos en humanos.
Con información de Senasica
LECQ