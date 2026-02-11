Armada de México y Guardia Costera de EUA Aseguran Toneladas de Presunta Droga en Isla Clarión

En un comunicado, la Armada de México informó que, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró asegurar cerca de 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial.

Las autoridades indicaron que el operativo en conjunto entre México y EEUU, se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión; a través de intercambio de información, en donde fueron desplegados elementos de ambos países.

Ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidos de América

Detenidos durante operativo México-EUA

Durante la operación hubo personas detenidas, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. La Armada de México, indicó que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos.

La Secretaría de Marina aseguró que, a través de la Armada de México mantiene operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

¿En dónde se ubica la Isla Clarión?

Se encuentra en el océano Pacífico y forma parte del Archipiélago de Revillagigedo, constituido por las islas volcánicas, según el Gobierno de México:

Socorro (132 km²), Clarión (20 km²), San Benedicto (6 km²) y Roca Partida (0.014 km²), se sitúa entre el Pacífico Transicional Mexicano y el Pacífico Sudcaliforniano, punto excepcional donde se mezclan la Corriente de California y la Corriente Ecuatorial.

