Decomiso Millonario en el AICM: Aseguran Casi 20 Toneladas de Tabaco Ilegal Procedente de Japón

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el aseguramiento de cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a 954,380 cajetillas de cigarrillos, un decomiso millonario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Derivado de trabajos de inteligencia, Fuerzas Federales realizaron revisiones a seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, en donde se encontró:

19,779.5 kilos de tabaco ilegal, equivalentes a 954,380 cajetillas de cigarrillos, con un valor comercial estimado en más de 70.7 millones de pesos.

Tabaco ilegal y evasión fiscal

Este millonario aseguramiento de tabaco ilegal en el AICM evitó un impacto fiscal relevante, al impedir la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 17.03 pesos por cajetilla, por lo que se calcula que se evitó una evasión de 16,224,460 pesos, cifra correspondiente a las más de 950,000 cajetillas incautadas.

Con trabajos de campo y gabinete se identificó que esta red utilizaba declaraciones falsas y subvaluación, presentaban el tabaco como mercancía general o bolsas de compra, se apoyaba en logística formal y guías aéreas con datos alterados, mezclando la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales.

Como resultado de trabajos de inteligencia, elementos de @SEMAR_mx y la Aduana del @AICM_mx, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, aseguraron cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal con un valor superior a 70 mdp.



— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 9, 2026

Las acciones fueron encabezadas por elementos de Marina y la Aduana del AICM junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Con información de N+

