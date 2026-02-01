Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 1 de Febrero 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 1 de febrero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

3:36 Horas. Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Oriente de Chihuahua, km 16, con paso intermitente en ambos sentidos por atención de un accidente derivado del incendio de un tracto camión. Se recomienda manejar con precaución.

1:45 Horas. En la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza continúan condiciones de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, por lo que se pide disminuir la velocidad y extremar precauciones.

00:09 Horas. Se restablece la circulación en el Libramiento Cuernavaca, km 86, con dirección a la CDMX, tras la atención del accidente. El tramo opera de manera normal.

Historias recomendadas:

ASJ