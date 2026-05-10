Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 10 de Mayo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 10 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este Día de las Madres se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:17 horas. Se registra cierre total de circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 252, dirección Cuernavaca, por choque por alcance.

00:13 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 80, dirección CDMX, en la gasa de salida hacia Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), por accidente (choque contra muro central).

00:09 horas. Se restablece la circulación en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, km 16, en ambos sentidos, tras atención de accidente.

00:03 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Puebla, km 41, dirección CDMX, tras atención de accidente.

Historias recomendadas:

ASJ