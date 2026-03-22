Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 22 de Marzo 2026
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Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
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Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 15 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
02:37 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 291, dirección Cuernavaca, tras atención de accidente.
02:03 horas. Se restablece la circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 20, dirección Querétaro, tras atención de accidente.
01:48 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 20, dirección CDMX, por choque por alcance.
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ASJ