Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 26 de Abril 2026
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Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
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Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 26 de abril de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
02:08 horas. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica), en el km 104, de la autopista La Tinaja-Isla, en Veracruz.
00:58 horas. El accidente en la Cuernavaca-Acapulco, km 120, fue atendido y el tramo opera de manera normal, informó Capufe.
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00:24 horas. Se registra lluvia en la Cuernavaca-Acapulco, del km 101 al 108, por lo que se recomendó disminuir la velocidad y manejar con precaución.
00:20 horas. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades afectadas), en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 120, dirección hacia el puerto.
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Con información de N+
ICM