Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 3 de Mayo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 3 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:58 horas. Se registran condiciones de lluvia en la autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán.

00:51 horas. Se registra cierre total de circulación en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 32, dirección Cosoleacaque, por maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

00:37 horas. Se registra cierre total de circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 241, dirección Ciudad Mendoza, por choque por alcance entre tractocamiones; se presenta neblina en la zona.

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ASJ