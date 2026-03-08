Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 8 de Marzo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 8 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:49 horas. Cierre parcial de circulación en Nayarit, cerca del km 126+400 de la carretera Guadalajara–Tepic, por accidente vial.

00:37 horas. Cierre parcial de circulación en Nayarit, cerca del km 035+000 de la carretera Tepic–Mazatlán, por accidente vial.

00:36 horas. Se registra carga vehicular en la autopista México–Querétaro, km 89, dirección CDMX, a la altura de la incorporación hacia el Arco Norte, por incidente.

