Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 4 de Mayo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 4 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

00:59 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 52, dirección CDMX, tras atención de accidente.

00:52 horas. Se registran condiciones de neblina en la autopista Las Choapas–Ocozocoautla.

00:39 horas. Se restablece la circulación en la autopista Isla–Acayucan, a la altura de la plaza de cobro Acayucan, dirección Acayucan, tras atención de incidente.

00:08 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla–Acayucan, a la altura de la plaza de cobro Acayucan, dirección Acayucan, por incidente de tracto camión con falla mecánica.

00:02 horas. Se restablece la circulación en la autopista Navojoa–Ciudad Obregón, km 178, dirección Navojoa, tras atención de accidente.

00:00 horas. Se registran condiciones de lluvia en la autopista Agua Dulce–Cárdenas.

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ASJ