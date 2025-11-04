Cuidado con el Fraude SPEI: Ahora Mandan un Mensaje a tu Celular y Esto Puede Suceder

Expertos alertaron sobre el llamado "Fraude SPEI", una modalidad que utiliza mensajes de texto para robar datos financieros. Te decimos qué es y cómo opera.

Jesús Raúl González Hernández, experto en Seguridad e Información y maestro de la Facultad de Ingeniería de la UDEM, indicó que los ciberdelincuentes envían mensajes de texto que notifican a la víctima una supuesta transferencia SPEI recibida.

El mensaje incluye un enlace sospechoso que pide "verificar" la operación. El objetivo es claro: el usuario es dirigido a un sitio falso que busca robar contraseñas y datos bancarios.

Video: Alertan Ahora por "Fraude SPEI": ¿Qué Es y Cómo Evitar ser Víctimas de Estafas?

Jesús Raúl González, experto en Seguridad e Información, explicó qué al abrir la liga, puedes recibir un virus para infectar el teléfono y así robar los datos del dispositivo.

Le picas a la liga y pueden ser muchas cosas, puede ser que haya en esa liga un software con algún virus o algo que puedas bajar y que te llegue a infectar el teléfono, y que puedan ahí conseguir datos que estén en el teléfono.

La desconfianza digital es vital. Hay que recordar que ningún banco serio pide verificar datos sensibles haciendo clic en un enlace de un SMS. Además, los defraudadores explotan la urgencia en esta temporada de alto consumo.

La recomendación principal es detén, o sea te llegó algo, detén y piénsalo, antes de que hagas algo de oprimir, que potencialmente te puede meter en problemas.

Recomendaciones para evitar la estafa 'Fraude SPEI'

La recomendación principal de los expertos es desconfiar de todos, tener información y sobre todo aplicar el autocuidado para evitar ser víctimas de estos delitos. Estos son algunas recomedaciones ara evitar caer en el Fraude SPEI:

Nunca uses enlaces de SMS o correos no solicitados.

Contacta a tu banco por teléfono o usa la aplicación oficial.

Evita el Wi-Fi público para compras.

Verifica siempre que la página web tenga el ícono del candado.

Monitorea tus cuentas y revisa constantemente los movimientos.

Recuerda que la mejor defensa contra el fraude es la verificación constante y la desconfianza ante cualquier mensaje que prometa dinero o pida datos urgentes.

Otros fraudes digitales

La Policía Cibernética de la CDMX ha alertado por un nuevo modus operandi usado por delincuentes para cometer fraudes, los principales son:

Fraude del Buen Samaritano: Consiste en que una persona daña de forma deliberada el retrovisor o alguna parte de un vehículo; luego, el ' buen samaritano ' deja una nota con un número de contacto o correo electrónico, en la que afirma haber causado el daño de manera accidental y muestra su disposición para asumir la reparación. Al comunicarse la víctima cae en una estafa .

Consiste en que una persona daña de forma deliberada el retrovisor o alguna parte de un vehículo; luego, el ' ' deja una nota con un número de contacto o correo electrónico, en la que afirma haber causado el daño de manera accidental y muestra su disposición para asumir la reparación. Al comunicarse la víctima cae en una . Regalos Falsos: Los delincuentes se hacen pasar por algúna marca o tienda reconocida para engañar al usuario prometiendo regalos o premios. Mandan mensaje con un enlace para robar datos.

Los delincuentes se hacen pasar por algúna marca o tienda reconocida para engañar al usuario prometiendo regalos o premios. Mandan mensaje con un enlace para robar datos. Paquetes Sorpresa: Los delincuentes ofrecen paquetes que supuestamente nadie reclamó o perdidos a un bajo costo, pero solo contiene piratería.

Los delincuentes ofrecen paquetes que supuestamente nadie reclamó o perdidos a un bajo costo, pero solo contiene piratería. Falsas deudas: Los delincuentes envían documentos en los que reclaman una falsa deuda, dejan un número telefónico para que te comuniques y al hacerlo piden datos personales o se hacen pasar por abogados. Luego exigen dinero para liquidar la deuda.

