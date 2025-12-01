Decomiso Millonario de Droga en Mazatlán, Sinaloa: Aseguran Cientos de Kilos de Metanfetamina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 1 de diciembre de 2025 sobre el decomiso millonario de droga, pues se aseguraron 600 kilos de metanfetamina y otras sustancias, como fentanilo, en Mazatlán, Sinaloa.

En un comunicado, la SSPC informó que la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) encabezaron el operativo para lograr el decomiso millonario de droga y enfatizó en que también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

Con este aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la… pic.twitter.com/ChSfyjUAC6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 1, 2025

¿A cuántos millones de pesos equivale el decomiso?

La SSPC dio a conocer este lunes que se aseguraron 339 paquetes con un peso aproximado de 605 kilos de posible metanfetamina, durante un operativo en el interior del Recinto Portuario de Mazatlán, Sinaloa.

Así se encontró la droga: Durante la inspección a un tractocamión, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria detuvieron al conductor de un tractocamión, en cuyo interior se encontraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga.

Las autoridades enfatizaron en que "a la persona detenida se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica".

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), "este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada es de 282 millones 217 mil 536 pesos, además se evitó que más de 15 millones de dosis llegaran a la sociedad".

