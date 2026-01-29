Defensa Despliega a 1,600 Militares en Sinaloa Para Reforzar la Seguridad Tras Atentados

Este jueves, 29 de enero de 2026, la Secretaría de Defensa Nacional desplegó 1,600 efectivos del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa en un operativo aéreo de gran escala.

El despliegue inició a las 08:40 horas mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. Las tropas llegaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán desde diferentes puntos de la República.

El refuerzo militar ocurre un día después de que dos diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en la colonia Centro de Culiacán.

Video: Sheinbaum Habla del Ataque a Diputados de MC en Culiacán; Confirma Coordinación en Investigación.

Fuerzas especiales llegan a Culiacán y Mazatlán

Entre el personal desplegado se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se sumarán a las labores que ya realiza la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar en la entidad.

El operativo se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Según un comunicado, el objetivo es "reforzar el despliegue operativo que mantiene la III Región Militar y 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa, y con ello, contribuir en las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país."

Coordinación con autoridades para patrullajes en la zona

La misión específica del personal militar desplegado incluye coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en Sinaloa. Las tropas realizarán tareas de disuasión, prevención y patrullajes en la región.

El comunicado de Defensa señala que las operaciones buscan "generar un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando en todo momento los Derechos Humanos, en beneficio de la población sinaloense."

Las autoridades no especificaron la duración del refuerzo militar ni detalles sobre zonas específicas de patrullaje dentro de Culiacán y Mazatlán.

Nota recomendada: ¿Quiénes Son los Diputados que Fueron Atacados a Balazos Hoy en Culiacán, Sinaloa?

Ataque a diputados el día anterior generó alarma

El miércoles 28 de enero, los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos alrededor del mediodía en el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, en la colonia Centro de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el reporte se recibió a las 12:02 horas. Ambos diputados resultaron lesionados por disparos de arma de fuego, mientras que un escolta que resguardaba su seguridad fue herido al repeler la agresión.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó coordinación permanente con autoridades estatales para las investigaciones. La Fiscalía abrió carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa.

Historias recomendadas:

CT

