FGR Informó Sobre la Destrucción de Más de 100 Toneladas de Precursores Químicos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 29 de enero la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos asegurados en distintos operativos realizados en el estado de Sinaloa.

El doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dio a conocer que la operación se llevó a cabo en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno de México.

Más de 105 toneladas de químicos fuera de circulación

Durante el procedimiento se destruyeron 27 toneladas 874 kilos 986 gramos y 77 mil 199 litros 670 mililitros de diversas sustancias químicas. En total, las autoridades retiraron de circulación 105 toneladas 74 kilos 656 gramos de estos materiales.

Entre las sustancias eliminadas se encontraban acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno y alcohol metílico, entre otras.

Aseguramiento a organizaciones criminales

Según el comunicado oficial FGR 046/26, las sustancias fueron aseguradas a grupos delictivos durante diferentes operativos en territorio sinaloense. La destrucción de estos materiales generó pérdidas financieras a dichas organizaciones.

"Lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población", señaló el doctor Ulises Lara López durante el mensaje a medios.

Operativo de traslado hasta el Estado de México

La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Federal en Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

Estas corporaciones realizaron el traslado de las sustancias hasta una empresa especializada ubicada en el Estado de México, donde se llevó a cabo el proceso de destrucción de los materiales.

Coordinación de instituciones federales

Durante todo el proceso se contó con la colaboración del gabinete de seguridad del gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la diligencia estuvieron presentes representantes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química forense de la Agencia de Investigación Criminal. También participó personal del Órgano Interno de Control de la institución.

La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso diario a favor de la población para continuar construyendo mejores condiciones de seguridad, paz y cohesión social, así como la búsqueda constante de abatir la impunidad.

