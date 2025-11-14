Desmantelan 10 Narcolaboratorios en Culiacán, Sinaloa, Bajo 'Operación Frontera Norte'
El Gabinete de Seguridad desmanteló 10 áreas utilizadas para la concentración de material diverso destinado a la fabricación de drogas sintéticas, en Culiacán, Sinaloa
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 14 de noviembre de 2025, sobre los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” correspondientes a la jornada del 13 de noviembre de 2025, destacando importantes aseguramientos que representan un significativo impacto económico a la delincuencia organizada.
La "Operación Frontera Norte" se ha desarrollado desde su inicio el 5 de febrero, y el conjunto de acciones realizadas busca combatir la inseguridad en el país. Todas las actividades se han materializado en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
Desde que comenzó la operación, se han registrado cifras acumuladas notables:
- Se ha logrado la detención de 8,977 personas.
- Se han asegurado 6,848 armas de fuego y 31,451 cargadores.
- El material bélico incautado incluye 1,181,578 cartuchos de diversos calibres.
- En cuanto a drogas, se han asegurado 109,437.7 kg de droga en total. Dentro de este volumen, se decomisaron 493.92 kg de fentanilo, una sustancia clave en el tráfico internacional.
- También se han asegurado 5,562 vehículos y 1,078 inmuebles.
Aseguran narcolaboratorios en Sinaloa
Entre los aseguramientos y detenciones recientes bajo la “Operación Frontera Norte”, destacan acciones específicas realizadas en estados fronterizos y del Pacífico, las cuales refuerzan el combate al narcotráfico.
- En Sinaloa, específicamente en Culiacán, autoridades localizaron e inhabilitaron 10 áreas utilizadas para la concentración de material diverso destinado a la fabricación de drogas sintéticas. En esta acción se aseguraron 21,230 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica generada a la delincuencia organizada por este desmantelamiento se estima en 428 millones de pesos.
Otras acciones relevantes incluyen:
- Baja California: En San Quintín, se aseguraron dos armas largas, siete cargadores, 700 cartuchos, cinco chalecos tácticos y seis vehículos. En Mexicali, se detuvo a una persona, y se aseguraron dos armas de fuego, 15 cargadores, 190 cartuchos y un vehículo.
- Sonora: En Navojoa, se detuvo a una persona y se confiscaron 197 kilos de metanfetamina, un cargador, 17 cartuchos y un vehículo. En Etchojoa, se detuvo a una persona, y se aseguraron 20 dosis de cristal y 22 de marihuana.
- Sinaloa: En Elota, se aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores y 542 cartuchos útiles.
Las autoridades enfatizaron que estas operaciones buscan generar una disuasión significativa contra las estructuras del crimen organizado que operan en México.
