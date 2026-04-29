Detienen a “Comandante Giro” en Michoacán; Se Dedicaba al Reclutamiento de Personas
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El Gabinete de Seguridad informó que luego de ejecutarse dos cateos, fueron detenidas dos personas, entre ellas, Armando “N”, alias “Comandante Giro”
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El Gabinete de Seguridad de México informó que Fuerzas Federales detuvieron a "Comandante Giro" en Uruapan, Michoacán. La detención se dio luego de que se ejecutaran dos cateos donde fueron detenidas dos personas, entre ellas Armando “N”, "Comandante Giro" vinculado con una célula delictiva relacionada con el reclutamiento de personas y la distribución de droga en la región.
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¿Quién es Comandante Giro?
En los cateos participaron elementos de la SSPC, FGR, Semar, Defensa, Guardia Nacional y autoridades locales
Un Juez de Control giró órdenes de cateo y se ejecutaron en domicilios ubicados en el municipio de Uruapan, donde fueron detenidos Hugo “N” y Armando “N”, identificado como integrante de una organización criminal, además de estar relacionado en actividades de reclutamiento de personas y a la distribución de droga en la región.
“Comandante Giro” es Hugo Armando Velázquez Barajas, de 26 años.
El otro detenidos es Hugo Velázquez Cervantes, de 49 años.
“Comandante Giro” está relacionado en actividades de reclutamiento de personas para cometer delitos y homicidios en la localidad de “San Juan el Nuevo”, Michoacán, y se le vincula con una célula del CJNG dedicada a la distribución de droga.
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