Detienen a Jair Francisco "N", Alias "H4", Presunto Integrante de "Los Beltrán Leyva", en Edomex

Autoridades federales detuvieron este viernes 24 de octubre de 2025 a Jair Francisco “N”, alias “H4”, presunto integrante de la organización delictiva “Los Beltrán Leyva”, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

El "H4" cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención, en la que participaron elementos de la Marina en coordinación con la FGR, SSPC, Defensa y GN, se realizó sobre la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, detalló en un comunicado el Gabinete de Seguridad de México.

¿Quién es el "H4"?

Jair Francisco “N”, también apodado "Junior", es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien fuera uno de los principales líderes de la organización criminal “Los Beltrán Leyva”, el cual perdió la vida en un operativo con fuerzas federales en la ciudad de Tepic, Nayarit, el 10 de febrero del 2017.

El cártel de “Los Beltrán Leyva” es una organización criminal fundada en 2008 como parte de una escisión del Cártel de Sinaloa, con quien sostuvo una cruenta guerra que se extendió hasta 2014, año en que fue detenido su último líder, Héctor Beltrán Leyva, alias "H".

Desde entonces, la organización criminal opera a través de diferentes facciones en varios estados, entre ellos el Estado de México, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Sonora.

