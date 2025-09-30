Dictan Auto de Formal Prisión a Ricardo ‘H’, Implicado en el Caso ‘Rápido y Furioso’

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo el auto de formal prisión en contra de Ricardo ”H”, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de armas y municiones de uso exclusivo del ejército.

Ricardo “H” fue detenido en días pasados en Hermosillo, Sonora, luego de que se llevó a cabo una orden de aprehensión por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Noticia relacionada: México y EUA Lanzan Iniciativa Para Frenar Flujo de Armas Ilegales

Luego de analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal (MPF), el juez optó por dictar el auto de formal prisión, por lo que el acusado fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Sonora.

Ricardo “H” está presuntamente relacionado con el caso “Rápido y furioso”. Fue funcionario de la Central de Operación Aduanera en el norte del país, lo que le permitió la introducción a México de armamento de uso militar proveniente de Arizona sin contar con permisos, entre 2009 y 2010.

Operación Frontera Norte: Suman más de 7 mil detenidos

Hay que señalar que como parte de la Operación Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad informó que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 7 mil 663 personas y el aseguramiento de 5 mil 900 armas de fuego, un millón 034 mil 754 cartuchos de diversos calibres, 28 mil 031 cargadores, 100 mil 653.08 kg de droga, entre ellos, 467.32 kg de fentanilo, 5,036 vehículos y 934 inmuebles.

Video: Establecen Grupo de Seguridad México-EUA y Anuncian "Misión Cortafuegos"

Destaca la presidenta Sheinbaum el acuerdo con EUA para frenar tráfico de armas

En días pasados la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la relevancia del acuerdo con Estados Unidos de América (EUA) para frenar el tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este 29 de septiembre de 2025, la mandataria nacional indicó que dicho acuerdo forma parte del entendimiento marco al que se llegó recientemente con el Gobierno de EUA.

Es un acuerdo muy importante, se llama ‘Barrera a las Armas o al Fuego’, y es un primer acuerdo adicional o un primer entendimiento relacionado con el entendimiento marco que llegamos recientemente con el Gobierno de Estados Unidos.

El fin de semana funcionarios mexicanos se reunieron con sus pares estadounidenses para la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–EUA, creado a principios de este mes para reforzar la acción conjunta contra el narcotráfico y el contrabando de armas. Durante dicho acto, se anunció la nueva iniciativa bilateral para frenar el flujo de armas ilegales.

Sheinbaum Pardo recordó que la creación del grupo de alto nivel es para dar seguimiento a los distintos temas planteados durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Entre ellos, comentó, está el control de tráfico de armas ilegales.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC