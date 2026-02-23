¿Qué Pasará Tras la Caída del "Mencho"?: Analistas Advierten Qué se Espera Con el CJNG.

Luego de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG que fue abatido por el Ejército, analistas prevén diversos escenarios que van desde un aumento de violencia en el país hasta una oportunidad para debilitar al grupo criminal.

La muerte del llamado "señor de los gallos" fue calificada por la agencia AP como el mayor golpe de las fuerzas de seguridad mexicanas a los cárteles desde la captura hace una década de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Nadie duda del impacto simbólico y político de esta operación, que llega en medio de presiones del presidente estadounidense Donald Trump para que México dé resultados en materia de seguridad. Tampoco se duda del impacto para una organización criminal tan poderosa en armamento y recursos derivados del tráfico de drogas.

Pero todavía no está claro si la desaparición de "El Mencho" implicará una reducción de la violencia en México o, por el contrario, el aumento de la misma por posibles luchas internas dentro del CJNG, o por un giro hacia ataques más fuertes contra autoridades o civiles.

¿Qué dicen los analistas?

David Mora, analista de México para International Crisis Group, señaló que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum por endurecer la ofensiva contra los cárteles y aliviar las presiones de Estados Unidos.

El presidente Trump ha exigido que México haga más para combatir el contrabando de fentanilo, una droga a menudo mortal, y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.

Había indicios iniciales de que los esfuerzos de México fueron bien recibidos por Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo. Añadió que "bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes".

Pero, según Mora, también podría allanar el camino para más violencia, a medida que grupos criminales rivales aprovechen el golpe asestado al CJNG.

Este podría ser un momento en el que esos otros grupos vean que el cártel está debilitado y quieran aprovechar la oportunidad para expandir su control y tomar el control del Cártel Jalisco en esos estados

"Desde que la presidenta Sheinbaum está en el poder, el ejército ha sido mucho más confrontacional, más combativo contra los grupos criminales en México", comentó Mora.

Esto le está señalando a Estados Unidos que, si seguimos cooperando, compartiendo inteligencia, México puede hacerlo; no necesitamos tropas de Estados Unidos en suelo mexicano

Un mensaje contundente y una oportunidad

Según Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el operativo manda "un mensaje fuerte a la administración de Donald Trump, de que (los mexicanos) sí están luchando fuertemente y en una manera eficaz" contra los cárteles, máxime porque, de acuerdo al exagente estadounidense:}

La mayor parte de la información vino de parte de las Fuerzas Armadas mexicanas y todo el crédito va a México

Pero nadie descarta que, dada la personalidad de Trump, las presiones y amenazas podrían regresar en breve.

El CJNG está presente en al menos 21 de los 32 estados de México y, según la DEA, sus actividades se extienden a casi todo el territorio estadounidense. Pero además tiene presencia en casi todos los continentes, con lo que los efectos de la muerte de su líder, que no tenía un sucesor claro, previsiblemente se dejarán sentir dentro y fuera de México.

"'El Mencho' controlaba todo. Era como un dictador de un país... estaba al tanto de todo", explicó Vigil.

Con su desaparición podría frenarse el enorme crecimiento protagonizado por el CJNG luego del debilitamiento y las divisiones de su principal enemigo, el Cártel de Sinaloa, desencadenadas tras la detención de varios de los hijos de "El Chapo" y de Ismael "El Mayo" Zambada, otro de sus fundadores.

¿Se dividirá el CJNG?

Una de las dudas es si el CJNG se dividirá o podrá seguir operando unido.

Para Vigil, México debía aprovechar este momento de debilidad y lanzar un "asalto frontal, pero eficaz, basado en inteligencia" contra la organización, que podría perder gran parte de su poder criminal.

Esta es una oportunidad muy grande para México y los Estados Unidos si trabajan en combinación

David Saucedo, un experto mexicano en seguridad, consideró que, si el mando del cártel lo mantienen familiares de "El Mencho", los actos de venganza como los del domingo podrían alargarse más que si son las comandancias locales las que toman el control, las cuales previsiblemente optarían por pasar la página cuanto antes y seguir con sus operaciones.

Pero el mayor miedo, según Saucedo, es que haya un giro hacia los ataques indiscriminados a autoridades o a la población. El CJNG podría tomar "la determinación de lanzar ataques de narcoterrorismo... y que se genere un escenario similar al que se vivió en Colombia en la década" de 1990, un combate frontal al gobierno "con coches bomba, con magnicidios, con ataques a aeronaves".

Por ahora, el haber decapitado al CJNG podría darle al gobierno de Sheinbaum un respiro en medio de las presiones estadounidenses, pues la operación contó con colaboración de inteligencia por parte de Estados Unidos.

Ese país había reforzado sus acciones contra miembros del cártel en su territorio y multiplicado las sanciones a mexicanos y empresas vinculadas al grupo, considerado por Trump como terrorista desde hace un año.

