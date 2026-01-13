Enfrentamiento en Culiacán Deja Cuatro Agresores Abatidos y Dos Agentes Heridos

Policías de Sinaloa se enfrentaron a presuntos delincuentes en Culiacán la noche de este lunes 12 de enero, lo que dejó cuatro agresores abatidos y dos agentes heridos, informó la Secretaría de Seguridad de la entidad.

Los hechos ocurrieron en el sector oriente de la capital, en la colonia Cascadas, a donde los elementos acudieron tras una denuncia, se informó en un breve comunicado.

"Este lunes 12 de enero de 2026, personal de la Policía Estatal, al atender una denuncia ciudadana en la colonia Cascadas de esta ciudad, fue objeto de una agresión inicialmente desde un domicilio y, posteriormente, desde otras ubicaciones.

"En el hecho, resultaron heridos dos policías estatales, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica. Asimismo, se abatieron a cuatro presuntos agresores"; indicó la autoridad.