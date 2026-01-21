Inicio Nacional Seguridad Homicidios en México Disminuyen: Este Fue el Principal Medio para Cometer los Asesinatos

Homicidios en México Disminuyen: Este Fue el Principal Medio para Cometer los Asesinatos

|

N+ Mónica Garduño

-

De acuerdo con el INEGI, de enero a junio de 2025 se registraron 14 mil 488 homicidios en México; este fue el principal medio para cometer los asesinatos

Homicidios en México

Dismunuyen los homicidios en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, de enero a junio de 2025, se registraron 14 mil 488 homicidios en México, lo cual corresponde a una tasa de 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Se trata de una tasa menor frente al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 16 mil 306 homicidios y se alcanzó una tasa de 12.6.

Video: Disminuyen Homicidios en México: Así las Cifras del INEGI
  • En el caso de los hombres, la tasa fue de 20.1 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes, frente al mismo periodo de 2024, se observa una disminución en la tasa de -2.5 respecto a la información definitiva, ya que en ese año fue de 22.6.
  • En el caso de las mujeres, la tasa fue de 2.3 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2025.

Noticia relacionada: Homicidios Bajan 54% en Estado de México: “Ejemplo de Coordinación Efectiva”: García Harfuch

Principales medios para cometer homicidios

Entre los principales medios para provocar la muerte destacó:

  • Disparo con arma de fuego, con 10 mil 312 casos.
  • Agresión por medios no especificados, mil 522 casos.
  • Agresión con objetos cortantes, mil 278 casos.
  • Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, 913.
  • Agresión con humo, fuego y llamas, 90 casos.

Historias recomendadas:

Con información de N+
Rar
 

Homicidios en México
Inicio Nacional Seguridad Homicidios en México disminuyen este fue el principal medio para cometer asesinatos