Homicidios en México Disminuyen: Este Fue el Principal Medio para Cometer los Asesinatos
N+ Mónica Garduño
De acuerdo con el INEGI, de enero a junio de 2025 se registraron 14 mil 488 homicidios en México; este fue el principal medio para cometer los asesinatos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, de enero a junio de 2025, se registraron 14 mil 488 homicidios en México, lo cual corresponde a una tasa de 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Se trata de una tasa menor frente al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 16 mil 306 homicidios y se alcanzó una tasa de 12.6.
- En el caso de los hombres, la tasa fue de 20.1 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes, frente al mismo periodo de 2024, se observa una disminución en la tasa de -2.5 respecto a la información definitiva, ya que en ese año fue de 22.6.
- En el caso de las mujeres, la tasa fue de 2.3 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2025.
Principales medios para cometer homicidios
Entre los principales medios para provocar la muerte destacó:
- Disparo con arma de fuego, con 10 mil 312 casos.
- Agresión por medios no especificados, mil 522 casos.
- Agresión con objetos cortantes, mil 278 casos.
- Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, 913.
- Agresión con humo, fuego y llamas, 90 casos.
