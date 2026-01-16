Homicidios Bajan 54% en Estado de México: “Ejemplo de Coordinación Efectiva”: García Harfuch

Autoridades del Gobierno federal dieron hoy, 16 de enero de 2026, un informe sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, el cual arrojó que en Estado de México el delito de homicidio doloso bajó 54% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

En la conferencia mañanera de este viernes, que se realizó en Ecatepec, Estado de México, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que “Estado de México es un ejemplo de coordinación efectiva, que ha permitido la detención de generadores de violencia y combatir de manera sostenida delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión”.

El funcionario agregó que en los 15 meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 2,426 personas han sido detenidas en Estado de México, en el marco de la Estrategia de Seguridad.

Informe de incidencia delictiva en Estado de México

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el informe de incidencia delictiva en Estado de México y reveló que el delito de homicidio doloso ha bajado 54% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de 6.63 a 3.06 casos diarios, en promedio.

Destacó que diciembre de 2025 fue el mes más bajo en homicidios, en el mismo periodo.

En 2025, Estado de México pasó del quinto lugar de la lista de los estados con más casos de homicidios dolosos, después de que en 2024 estaba en el tercero.

Información en desarrollo…

