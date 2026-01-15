¿Papa León XIV Visitará México? “Esperamos Recibirlo Este Año”, Afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que espera recibir este año 2026 al papa León XIV, en lo que sería la primera visita del pontífice a nuestro país.

En la conferencia mañanera de hoy, 15 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que le pidió a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), comunicarse con la Nunciatura Apostólica en México para coordinar la posible visita del papa León XIV a México, donde la mayor parte de la población es católica.

Ya está la idea de que sí va a venir; no hemos recibido algo formal.

La mandataria destacó que el papa León ha manifestado su preocupación sobre la migración y la pacificación internacional, así como “otros temas en los que coincidimos en un visión humanista, no solo de México, sino del mundo entero”.

"Vamos a esperar, yo creo que es muy bueno que venga”, mencionó Sheinbaum.

¿Cuándo podría visitar el papa León XIV México?

El papa León XIV podría visitar México en septiembre de 2026, luego de viajar a su natal Estados Unidos, donde se prevé que participe en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de la Ciudad de México, visitó al papa León en el Vaticano y mencionó que se mostró con deseo de visitar a nuestro país, principalmente la Basílica de Guadalupe.

No es ningún secreto, él ama a nuestra madre de Guadalupe, entrañablemente.

De acuerdo con Aguiar Retes, el papa León podría venir a México en septiembre, cuando haga el viaje trasatlántico a América: “vendría muy bien”.

El arzobispo mencionó, en entrevista para N+, que la primera visita del papa León sería por un “breve periodo”, “pero ojalá que la hiciera para todo el país”.

