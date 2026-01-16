Sheinbaum Destaca Resultados Contundentes de Cooperación con EUA contra el Narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó los avances en en cooperación conjunta con Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado estadounidense pidió resultados concretos y verificables contra el narcotráfico, en el marco de la llamada en materia de seguridad que sostuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la conferencia mañanera de hoy, 16 de enero de 2026, que se realizó en Ecatepec, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México” y destacó los siguientes "tres resultados muy concretos":

Reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera México-Estados Unidos. En México se han incautado 320 toneladas de drogas como fentanilo, cocaína o metanfetamina, de las cuales 51 toneladas han sido en el mar. Disminución del 40% del delito de homicidio doloso.

Noticia relacionada: Homicidios Bajan 54% en Estado de México: “Ejemplo de Coordinación Efectiva”: García Harfuch

Sheinbaum pide respeto mutuo y responsabilidad compartida

La mandataria consideró que entre México y Estados Unidos debe haber “respeto mutuo”, que quiere decir tener confianza, colaboración y coordinación, y “responsabilidad compartida”, punto por el que señaló que al país gobernado por Donald Trump le corresponde una "campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas".

No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera; del otro lado también tiene que haber su parte.

La presidenta Sheinbaum dijo que Estados Unidos también debe implementar acciones para disminuir el narcotráfico, pues “avanzar tiene que ver con trabajo conjunto”.

Allá hay distribución de drogas, allá hay lavado de dinero, entonces aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días.

Acciones que Estados Unidos debe hacer, según la presidenta Sheinbaum:

La crisis de consumo de drogas en Estados Unidos debe atenderse desde una perspectiva de salud pública.

Se debe disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Frenar el narcotráfico y el lavado de dinero.

Noticia relacionada: García Harfuch Confirma Nexos de Tren de Aragua con Unión Tepito y Otros Grupos en CDMX

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT