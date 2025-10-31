Incautan 40 Artefactos Explosivos en ‘Operación Frontera Norte’: Suman 8,568 Detenidos

Fuerzas de seguridad federales aseguraron en Sonora 40 artefactos explosivos improvisados, en el marco de la “Operación Frontera Norte”, según informó el Gabinete de Seguridad hoy, 31 de octubre de 2025.

Ese decomiso forma parte de los recientes resultados de dicha estrategia de seguridad, que comenzó el pasado 5 de febrero en estados como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

Este viernes, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad actualizaron el saldo del operativo; dieron a conocer que hasta el momento suman 8 mil 568 detenidos y miles de armas de fuego, cartuchos y cargadores decomisados.

Los resultados del despliegue de seguridad también incluyen el número de autos, laboratorios clandestinos, sustancias químicas, inmuebles y otros insumos asegurados.

En dicho operativo participan las dependencias de seguridad federales:

Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ).

). Secretaría de Marina ( Semar ).

). Fiscalía General de la República ( FGR ).

). Guardia Nacional ( GN ).

). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Resultados generales

El saldo del 5 de febrero al 30 de octubre de 2025 es el siguiente:

Detención de 8 mil 568 personas. Aseguramiento de 6 mil 606 armas de fuego. Decomiso de un millón 142 mil 241 cartuchos de diversos calibres y 30 mil 494 cargadores. Incautación de 106 mil 968.9 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo. Aseguramiento de 5 mil 386 vehículos. Decomiso de mil 033 inmuebles.

Acciones destacadas

Como en cada reporte, el Gabinete de Seguridad también detalló algunas de las acciones destacadas más recientes, por estado:

Chihuahua : En Batopilas se aseguraron tres armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y un vehículo.

: En Batopilas se aseguraron tres largas, siete cargadores, 210 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y un vehículo. Sinaloa : En San Ignacio se localizaron e inhabilitaron tres campamentos utilizados por la delincuencia organizada, se aseguraron ocho cargadores y 150 cartuchos. Mientras que en el Dorado, se decomisaron cuatro armas largas, 28 cargadores , mil 592 cartuchos, tres chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo.

: En San Ignacio se localizaron e utilizados por la delincuencia organizada, se aseguraron ocho cargadores y 150 cartuchos. Mientras que en el Dorado, se decomisaron cuatro armas largas, 28 , mil 592 cartuchos, tres chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo. Sonora: En Rosario se detuvo a ocho personas y se incautaron tres armas largas, 24 cargadores, 628 cartuchos, una cinta metálica para cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, 40 artefactos explosivos improvisados y tres vehículos.

Con información de N+

