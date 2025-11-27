Una jueza del Estado de México (Edomex) dejó en libertad a Isidro Pastor, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, por falta de elementos en la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El también exfuncionario mexiquense pasó cinco días en el penal de Santiaguito, luego de ser detenido el pasado 21 de noviembre, pero ya se encuentra en libertad.

El caso Isidro Pastor

Isidro Pastor, exsecretario de Movilidad en el Estado de México y exdirigente estatal del PRI, fue aprehendido el viernes 21 de noviembre en Toluca.

Lo anterior, luego de ser señalado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones emitida ese día, Pastor Medrano fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a las 12:50 horas en la colonia Nueva Santa María.

Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito de Almoloya de Juárez.

Al momento de su detención, el exfuncionario vestía pants color gris, tenis negros, chamarra azul y una playera deportiva negra.

“Gran experiencia el haber estado ahí”

En su cuenta de Facebook, Pastor contó su experiencia en el penal, donde dijo que lo trataron con respeto y decoro.

Que gusto de saludarlos, soy Isidro Pastor Medrano, hace poco más de dos horas salí del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Una gran experiencia el haber estado ahí recluido cinco días, cinco días que me sirvieron para vivir una experiencia que ha marcado mi vida, este México nuestro necesita que todos hagamos algo para que las cosas cambien.

Incluso manifestó que algunas personas lo conocían y agradeció la solidaridad y el respeto en el reclusorio, desde el director hasta los policías, dijo.

“Yo estaba ahí por una denuncia, me habían dictado orden de aprehensión aunque nunca fui notificado para presentarme ante la Fiscalía General de la República por el delito que se me imputaba. Estuve con fortaleza esperando el acontecer de las cosas”, agregó.

