Llega Desde Estados Unidos la Caravana Migrante con Miles de Paisanos a Querétaro

Este jueves la Caravana Migrante, formada por más de 20 mil personas y 3 mil vehículos que salió de Laredo, Texas, arribó a Querétaro, los participantes destacaron la utilidad de viajar de esta forma para evitar asaltos.

En Jalpan de Serra, Querétaro, fue recibida la Caravana Migrante 2025 que recorrió más 800 kilómetros desde Laredo, Texas, en Estados Unidos, hasta la Sierra Gorda queretana.

La jornada comenzó a las 4 de la mañana cuando los paisanos inscritos tomaron camino hacia sus comunidades de origen.

Cerca de las 5 de la tarde la caravana de miles de vehículos, escoltados por policías estatales de Querétaro, autoridades de atención al migrante de varios estados, así como de la Guardia Nacional acompañaron a los migrantes que emocionados regresaban a su tierra. Un sacerdote los recibió con la bendición y las autoridades les dieron la bienvenida.

Rubén Hernández, presidente municipal de Jalpan de Serra, indicó:

Ya llegó una parte de la caravana, ahorita viene otra parte, y un poco más atrás viene otro tramo, tenemos el Festival del Migrante, dentro del Festival del Migrante hay una feria de servicios donde se le ofrecen a todos los migrantes, bueno, tengan la oportunidad de actualizar actas, actualizar documentos

Gilberto Ponce vive en Texas desde niño y siempre regresa a la comunidad de Otates en Landa de Matamoros y asegura que con la caravana se han librado de asaltos y extorsiones.

Con la caravana viene uno tranquilo y no hay extorsión y no hay nada de eso, es algo seguro, sabiendo que lo que tú pagas de cuotas en la frontera es lo que vas a pagar y ya nadie te va a molestar, la ventaja es que te vienes tranquilo, relajado, sabiendo que vas a llegar a tu casa

Fueron más de 18 horas de trayecto y al final a Gilberto Ponce ya lo esperaba su familia para celebrar la llegada.

Gracias a Dios nos esperaron aquí, estaban haciendo carne asada para cuando llegáramos, les avisamos que ya veníamos en Landa, ya estaban contentos esperándonos aquí en la casa gracias a Dios

A pesar de la vigilancia, una familia de connacionales, que se desvió del camino por una ponchadura de llanta, sufrió un asalto.

"Ayer pasó con un sobrino mío, él venía con otro amigo y se ponchó, venía atrás de la caravana y se desviaron un poquito para cambiar la llanta y llegaron los asaltaron le quitaron las cadenas, no sé cuánto dinero, todavía no hemos hablado con el hoy", señaló Gilberto Ponce.

Más de 20 mil migrantes viajaron en la caravana de este 2025 y llegaron sanos y a salvo a su destino para celebrar las fiestas decembrinas.

