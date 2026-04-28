México Registra 148 Feminicidios en 2026: Congreso Declara Constitucionalidad para Expedir Ley

El pleno del Senado hizo la declaratoria de validez constitucional de la reforma en materia de feminicidio y ordenó su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, la Cámara de Diputados también declaró constitucional la reforma para expedir ley general sobre feminicidio, luego de que se aprobara en 27 congresos estatales.

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, hizo la declaratoria y señaló:

“Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor, asimismo informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre de 2026".

Destacó que a partir de esta reforma constitucional, se creará una ley general que unifique criterios en todo el país para que se estandaricen las investigaciones y proteja la vida, la dignidad y la seguridad de mujeres y niñas, "definitivamente es tiempo de mujeres".

En el caso de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, indicó que se emite el proyecto de declaratoria:

"El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”.

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27 congresos de los estados aprobaron la reforma al articulo 73 de la Constitución.

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

La iniciativa contra el feminicidio fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo pasado. La ley faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materias de feminicidio.

Ahora se deberá expedir la legislación referida en el artículo 73 dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

¿Qué contempla la ley contra el feminicidio?

Los puntos claves son:

las agravantes de este delito es cuando la víctima es una niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; se cometa por una persona servidora pública; que la víctima presente signos de violencias como ataques con ácido o sustancias inflamables.

La iniciativa contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión.

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