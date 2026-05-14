Omar García Harfuch Hoy en Michoacán: Se Fortalecerá el Trabajo para Combatir la Extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió este día con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como con alcaldes de la entidad con el obejtivo de reforzar la estrategia de seguridad para proteger a las familias del estado.

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En su cuenta de X, escribió:

"Por instrucción de la Presidenta acudimos a Michoacán junto con el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo de la Defensa y el secretario de Marina para sostener una reunión con presidentes municipales, el gobernador y el fiscal general del estado".

Indicó que acordaron fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno y mantener acciones conjuntas para detener a quienes generan violencia, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.